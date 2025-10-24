È morto Alberto Paoli, storico collaboratore da Firenze della Gazzetta

"Collaboratore da Firenze de La Gazzetta dello Sport dal 1966 al 2019. Più di mezzo secolo!!". Alberto Paoli, che ci ha lasciato oggi all’età di 88 anni, lo aveva scritto a corredo della sua pagina Facebook e ne andava giustamente fiero. Giornalista preciso e di grande umanità, ha raccontato i successi della Ruini ma da appassionato di ciclismo anche i grandi appuntamenti toscani delle due ruote.

Non di rado negli anni 90' ha presenziato alle conferenze stampa dei giocatori della Fiorentina. Sul finire proprio del secolo scorso però ecco un nuovo incarico per lui, quello di addetto stampa della Rondinella che era appena tornata tra i professionisti e che aveva tra le sue file Marco Baroni e i giovanissimi Andrea Barzagli e Francesco Tavano. Anche in questo ruolo ha saputo abbinare la disponibilità alla competenza. Dalla redazione di FirenzeViola.it le più sincere condoglianze ad amici e familiari.