Bologna, Italiano vuole riportare Beltran in Italia. Sartori spinge anche su Fazzini

Il mercato di gennaio potrebbe offrire un nuovo capitolo sull’asse Bologna–Firenze, che nelle ultime settimane si è già dimostrato particolarmente attivo. Dopo lo scambio Fabbian–Sohm, i due club continuano a dialogare e non è escluso che possano tornare a fare affari anche negli ultimi giorni della sessione invernale. Il nome caldo, stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, è quello di Lucas Beltran, profilo che Vincenzo Italiano conosce molto bene e che riaccoglierebbe volentieri per rinforzare il reparto offensivo rossoblù. L’operazione, però, è tutt’altro che semplice ed è legata a un incastro internazionale che coinvolge il Valencia.

L’attaccante argentino, infatti, sta trovando poco spazio in Spagna e l’idea sul tavolo è quella di uno scambio di prestiti: Beltran tornerebbe in Serie A, mentre Thijs Dallinga si trasferirebbe al Valencia, club alla ricerca proprio di un attaccante con le sue caratteristiche. Prima di dare il via libera alla partenza di Beltran, però, il club spagnolo dovrà individuare un sostituto. Qualora il profilo scelto non fosse quello dell’olandese, la trattativa per riportare l’argentino in Italia rischierebbe una brusca frenata. Non solo Beltran, in casa Bologna si fa sempre più concreta infatti l’idea di portare Fazzini sotto le Due Torri, con dunque un altro potenziale affare con la Fiorentina alle porte.