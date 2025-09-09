Dzeko segna ancora con la Bosnia nella sconfitta contro l'Austria
Si chiude l'impegno positivo di Edin Dzeko con la sua Nazionale, la Bosnia ed Erzegovina. L'attaccante della Fiorentina, dopo la doppietta di qualche giorno fa contro San Marino, si è ripetuto contro l'Austria nella sconfitta dei suoi contro l'Austria. Dzeko ha segnato ad inizio secondo tempo la rete del momentaneo pareggio, anche se una rete di Laimer al 65' ha consegnato i tre punti in vista del prossimo Mondiale agli austriaci. Risultato finale, 2-1 per gli austriaci.Kospo non è invece entrato.
