DUNCAN, Botta e risposta polemico con il Ghana

Con un punto in tre partite il Ghana, già eliminato dopo la fase a gironi, è una delle delusioni maggiori di questa Coppa d'Africa. Tante le critiche alla squadra ed alla federazione per le scelte fatte, così Kurt Okraku, presidente della Ghana Football Association (GFA), ha cercato di giustificare lo scarso risultato delle Black stars appellandosi anche a qualche assente illustre, citando Alfred Duncan come uno dei giocatori che hanno deciso di disertare la convocazione in nazionale: "Alfred Duncan ha avuto l'opportunità di servire il Ghana e non ha risposto presente. Non voglio prendere di mira i singoli giocatori, ma i giocatori erano stati selezionati per rappresentare un paese e hanno detto di no", ha detto Okraku.

Pronta la replica del calciatore della Fiorentina, che in un Tweet polemico ha affermato di non voler dare ascolto a queste accuse: "Le persone che offuscano la mia immagine in Ghana. Non voglio iniziare a parlare per i ghanesi per unire i punti, quindi per favore rispettiamo noi stessi". Tra Duncan ed il Ghana i rapporti si fanno ancora più tesi e pare ormai chiaro come l'avventura in Nazionale dell'ex Sassuolo sia arrivata al capolinea.