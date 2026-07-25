Il ds del Sassuolo su Volpato: "Ci ha dato la sua versione ma ora dobbiamo aspettare"
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Il ds del Sassuolo, Francesco Palmieri, ha parlato a Sky Sport rispondendo sul caso Volpato, trovato positivo alla cocaina durante un fermo di polizia
Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, ha risposto in merito al caso Volpato, trovato positivo alla cocaina in Australia durante un fermo di polizia, esponendo la versione dei neroverdi in un'intervista rilasciata a Sky Sport: "La posizione è normalissima, abbiamo appreso la notizia dagli organi di stampa. Ci siamo attivati per capire la problematica, ci siamo interfacciati con il ragazzo che ci ha dato la sua versione, ma bisogna aspettarle tutte e far svolgere il loro lavoro agli organi competenti. Dobbiamo aspettare i vari verdetti".
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