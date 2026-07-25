Aumenta la concorrenza per Cancellieri: anche il Celtic sulle tracce dell'attaccante
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Cancellieri è finito nel mirino della Celtic dopo l'interessamento di Fiorentina, Torino e Olympiacos ma la richiesta resta alta
Matteo Cancellieri resta un nome valido per l'attacco della Fiorentina. L'esterno è in scadenza nel 2027 con la Lazio, con i biancocelesti che hanno già deciso di monetizzare la sua cessione. Il club di Lotito chiede 15 milioni di euro, cifra che per ora non ha convinto nessuna società interessata a muoversi.
Fiorentina, Torino e Olympiacos hanno pensato a lui ma senza approfondire dopo la risposta sulla valutazione da parte laziale. Secondo il Corriere dello Sport, nelle ultime ore si sarebbe fatto vivo anche il Celtic, anche se per il momento non sarebbero arrivate offerte concrete per il giocatore classe 2002.
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