DS SIGNA, Diakhate bel colpo: tornerà a livelli alti

Alessio Nunziati, ds del Signa, squadra partecipante al campionato di calcio di Eccellenza Toscana, ha parlato così di Abdou Diakhate, ex centrocampista viola: "È un giocatore che sulla carta non sta giocando nella sua categoria e molto probabilmente nemmeno quella sopra all’Eccellenza. Ora deve guarire da un infortunio non semplice ma se fa bene con noi al Signa può tornare a giocare a livelli leggermente più alti, ad esempio in Serie D se non addirittura in Lega Pro. Abdou è un centrocampista ben messo fisicamente e tecnicamente davvero molto bravo, abbiamo fatto un bel colpo. Flachi? Domenica farà il suo esordio e per lui sarà come rivivere quello fatto in Serie A. Mi auguro che riesca ad imporsi non solo come giocatore ma anche come allenatore o dirigente".