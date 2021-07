DS REGGINA, Dalle Mura andrà a Moena poi da noi

Intervenuto a Reggina Tv il direttore sportivo del club calabrese Massimo Taibi ha fatto il punto sulla situazione mercato ufficializzando gli arrivi di due calciatori: “Turati e Micai si stanno già allenando con noi, mentre per Zortea e Cabezas aspettiamo l’Atalanta che mi ha assicurato che arriveranno. Dalle Mura è andato in ritiro con la Fiorentina e mi hanno detto che dopo 10 giorni lì verrà da noi. Sugli altri nomi. Quando dissi che Ricci era difficile era veramente difficile, ma insieme a Mangiarano siamo riusciti a trovare la situazione economica per prenderlo. Aveva un contratto importante e lo stesso vale per Laribi. Brignola? Potrebbe arrivare soltanto se dovesse uscirne uno sulla fascia. Per quanto riguarda Viola non vorrei dire un’eresia, ma col fatto che è cambiata la matricola dopo il fallimento lui non risultata più un calciatore bandiera. Montalto e Denis invece resteranno con noi, il primo può arrivare in doppia cifra e con Menez al momento sia in quattro davanti. Con lui parlo spesso, verrà in ritiro e vedremo come starà e cosa ne penserà il mister. Rivas? L’Inter ha riconosciuto che noi abbiamo creduto in lui prendendolo dopo un infortunio a Terni. Ringrazio l’Inter, il ragazzo e il procuratore Filippo Pacini. Perché a Rivas e al club nerazzurro sono arrivate offerte più importanti di noi, ma loro sono stati di parola. Il riscatto era fissato a un milione e mezzo. - continua Taibi come riporta Strettoweb soffermandosi sulle uscite – Abbiamo piazzato già 5-6 giocatori e altrettanti dovremmo piazzarne. Bellomo è un giocatore importantissimo, un ragazzo straordinario e il mister non ha chiesto di cederlo. Faty non partirà per il ritiro, mi dispiace per lui perché negli ultimi 5 anni aveva giocato 150 partite, ma qui si è fatto male subito. A centrocampo abbiamo comunque Crisetig, Bianchi, Gavioli, Crimi che però potrebbe andare via. Dovremmo intervenire su uno o due al centro. Il primo ce lo hanno chiesto due squadre, ma per noi è incedibile e se resterà con noi penseremo al rinnovo visto che ha un altro anno”.