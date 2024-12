DS LAZIO, Fazzini? Ottimo giocatore ma visioniamo più profili

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha fatto il punto sui canali ufficiali del club sul mercato, parlando anche dell'obiettivo principale, il centrocampista dell'Empoli Jacopo Fazzini che era stato seguito anche dalla Fiorentina prima della virata su Folorunsho: "Fazzini è un ottimo giocatore, i nostri scout lo hanno monitorato ma lo abbiamo anche incontrato. Ci tengo a dire una cosa, il mercato non lo fanno i social e non lo fa neanche Fabiani da solo. Adesso Fazzini ce lo stanno accostando in tutte le salse. Il calcio si fa con o senza Fazzini, se c’è l’opportunità di unire l’utile al dilettevole la società non si tirerà indietro. Vi posso garantire che stiamo visionando anche altri profili, sicuramente qualcosa la faremo. Vorrei però ricordare a me stesso che il mercato di gennaio si chiama da sempre mercato di riparazione.

Al netto di qualche piccolo disturbo avuto per infortuni c’è poco da riparare, ma se vediamo che possiamo migliorare lo dobbiamo fare. Questa non è una promessa, ma una linea guida che ha la società. Non c’è alcun tipo di impedimento, una cosa però mi sento di dirla. Non faremo operazioni per compiacimento personale, noi faremo operazioni funzionali per il progetto altrimenti andiamo fuori dagli schemi che ci siamo prefissati. Il mercato alla Lazio non lo fanno i social o i procuratori, lo fanno gli operatori nella più totale condivisione tra tutti coloro che hanno delle responsabilità all’interno del mondo Lazio".