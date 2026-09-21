Morte Carpanesi, anche il Museo Viola partecipa al lutto per l'ex campione viola

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Anche il Museo Viola, attraverso una nota, ha voluto partecipare al lutto che ha colpito oggi la storia della Fiorentina, che ha visto la scomparsa di Sergio Carpanesi, l'ultimo ex giocatore reduce dalla vittoria del primo scudetto nella stagione 1955/56. Ecco il comunicato del Museo:

Il Museo Viola piange l'improvvisa scomparsa del grande Sergio CARPANESI. Nato a La Spezia il 22 marzo 1936, giocatore della Fiorentina dal 1953 al 1959, tra i grandi protagonisti della Storia Viola, con i viola Campione d'Italia 1955-56, vincitore della Coppa Italia 1963-64, della Coppa Grasshoppers 1952-1957 e della Coppa dell'Amicizia Italo-Francese nel 1957. Oggi il caro Sergio ci ha lasciati, un ottimo giocatore, un uomo serio e riservato, l'ultimo dei grandi Campioni d'Italia Viola 1955-56 che vola in cielo a raggiungere tutta la squadra dei sogni. Entrato a far parte della "Hall of Fame Viola" nella edizione 2023, per sempre tra i Grandi della Storia Viola! Condoglianze sentite a tutti i familiari a cui va il nostro abbraccio di cuore! Sergio sempre con noi!