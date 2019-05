DS CROTONE, Salvezza? Viola hanno un vantaggio

Il ds del Crotone Beppe Ursino, intervistato da TMW, ha fatto le carte anche alla difficile lotta salvezza in Serie A, che domenica vivrà un epilogo al cardiopalma: "Mi sembra il nostro campionato del primo anno quando ci siamo salvati proprio contro l’Empoli. L’Empoli è in grandissima condizione fisica e gioca bene, non so se perderà davvero a San Siro come pensano tutti. Fare un pronostico è impossibile… Sicuramente non pensavo che la Fiorentina facesse questo girone di ritorno, così come il Genoa. È un finale caldissimo. Credo che la Fiorentina sia leggermente avvantaggiata. Sicuramente quando sei in queste situazioni hai una grande paura. Per il Genoa ad esempio retrocedere sarebbe un gran problema”.