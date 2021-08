DS CROTONE, Messias piace a molti ma no affondi

Il direttore sportivo del Crotone Beppe Ursino è stato intervistato in esclusiva per TorinoGranata.it. Con lui si è parlato di Messias, giocatore da tempo accostato al Torino e che andrebbe a completare con Pjaca la coppia di trequartisti che serve a Juric per il suo 3-4-2-1, ecco che cosa ha detto.

Qual è la situazione relativa a Messias?

“Piace a molte squadre”.

Conferma che il Torino è tra queste?

“Sì”.

Ma negli ultimi giorni il club granata ha accelerato per darlo a Juric?

“No, quando uno vuole un giocatore va a fondo e lo prende. Siccome il Torino non è andato ancora a fondo vuole dire che finora non si è convinto”.

C’è qualche altra società che è in procinto di sferrare la stoccata risolutiva?

“Messias piace a molti, ma nessuno, per il momento, è arrivato alla trattativa conclusiva”.