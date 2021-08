DRUDA, Torreira un colpo: lui è uno da Juventus

Roberto Druda, scopritore dell'obiettivo della Fiorentina Lucas Torreira ai tempi del Pescara, si è così espresso sul possibile ritorno in Italia (con la maglia viola) del centrocampista dell’Arsenal: “Spero tanto che Lucas venga a Firenze perché sia per la piazza sia per il sistema di gioco che adotta la squadra di Italiano è perfetto. E' bravo nelle coperture difensive ma ha anche una grande tecnica per impostare il gioco: non dimentichiamoci che quando ha iniziato a giocare faceva l'attaccante. Con il Pescara avevamo un gemellaggio con i Wanderers di Montevideo e lo notammo subito per il suo talento e la sua tecnica. Nell'ultimo hanno ha subito i postumi dell'infortunio ma resta un grande acquisto per chiunque lo prenderà. Perché sceglierà Firenze? Penso per una questione di gioco e di feeling con il calcio italiano: lui voleva tornare in Italia anche per una questione di clima... gli uruguaiani in Inghilterra soffrono il freddo. Fossi stato la Juventus, lo avrei preso per il centrocampo di Allegri".