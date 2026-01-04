Dopo il successo arrivano anche i complimenti del Presidente Commisso

Al termine della partita con la Cremonese, la Fiorentina fa sapere che il Presidente Commisso, insieme alla moglie Catherine e al figlio Giuseppe ha chiamato Mister Paolo Vanoli, il suo staff e tutta la squadra per complimentarsi della vittoria meritata e cruciale per salire la classifica.Dimostrando così tutta la sua vicinanza alla squadra e il suo appoggio a Vanoli, che si è reso abile nell'incartare la partita alla Cremonese concedendo poco alla squadra allenata da Nicola.

Adesso testa bassa e pensare alla partita contro la Lazio, che grazie alle espulsioni di Marusic e Noslin e alla cessione di Castellanos si ritroverà a corto di giocatori offensivi.