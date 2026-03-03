Trevisani duro: "Rugani da 3. Harrison non sposta. Guardate la faccia di Gud..."

Attraverso il podcast YouTube di Cronache Spogliatoio, il noto giornalista Riccardo Trevisani ha detto la sua riguardo alla situazione viola in seguito alla sconfitta arrivata ieri sera sul campo dell'Udinese per 3:0: "La Fiorentina è una squadra che non può fare a meno di Dodo per come sviluppa il gioco, per come riparte. Senza di lui la squadra perde tanto. Harrison è un giocatore irrilevante, che non sposta nulla, è molto meglio Solomon. Se ieri la Fiorentina ha fatto peggio delle ultime partite è perchè non aveva a disposizione Dodo ed Harrison, due dei tre giocatori più in forma insieme a Kean".

Sulla squadra di mister Runjaic: "L'Udinese quando ha voglia di giocare è un avversario che non si augura a nessuno. E' una squadra fisicamente prestante, con giocatori formbadbili come Davis e Zaniolo. Poi mancava anche Atta e la sua assenza non è stata notata, vuoi per la prestazione negativa dei Viola ma anche per la grande partita fatta dall'Udinese. Mancava anche Solet. Kenan Davis senza problemi fisici è uno dei milgiori centravanti della Serie A. Si era fatto male e ha fin da subito giocato una gran partita, aiutato anche da un Rugani molto in difficoltà".

Il pensiero di Trevisani sul difensore ex Juve: "Entrare in una squadra dopo tanti anni alla Juventus dovrebbe essere un upgrade, invece è sembrato un downgrade, un incrocio tra Pongracic e Ranieri. Se avessi fatto le pagelle avrei messo 3 a Rugani".

Poi la critica al numero 10 viola, Albert Gudmundsson: "La sua stagione è incomprensibile. Ora che sono cadute le questione extra campo non mi ricordo una partita in cui io abbia visto una sua grande prestazione. E' lento, prevedibile, poi il linguaggio del corpo... Lo vedi, lo guardi in faccia e sai già che prestazione farà. Infatti, Gud sta facendo prestazioni del genere da mesi".

Infine, sul possibile cambio in panchina: "Va fatto quanto nessuno ascolta più l'allenatore. Fino a prima di giovedì con lo Jagiellonia non sembrava ci fossero gli estremi per l'esonero. Un'altra domanda è: 'esoneri Vanoli per prendere chi?' Quello buono per queste situazioni l'ha già preso il Torino"