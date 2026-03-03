Lazio, Sarri realista: "Servono investimenti per tornare in Europa"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Il prossimo non deve essere l'anno zero ma l'anno uno, deve essere un anno di investimenti per essere più competitivi di così. Era chiaro fin dall'inizio che la situazione sarebbe stata di questo tipo, bisogna per forza di cose avere pazienza. Io una bella dose ce l'ho messa, sarebbe bello che la mettessero tutti. L'Atalanta ha fatto un percorso iniziato 10 anni fa e che li ha portati a conquistare l'Europa facendo investimenti di livello diverso. La Lazio questo percorso lo deve fare e fare investimenti per tornare in Europa con continuità". Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa che anticipa la sfida d'andata della semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Parlando proprio della squadra di Palladino il tecnico laziale ha aggiunto che "la partita di domani non ha grande peso per il futuro, ma sarà una partita difficilissima, contro una squadra forte; sappiamo che sarà difficile ma dobbiamo avere l'orgoglio per aver messo fuori le due finaliste dell'anno scorso e l'entusiasmo di chi sa che se la può giocare. Se domenica si è vista una squadra così è responsabilità di tutti, non solo dei giocatori.

Io mi diverto durante la settimana, abbiamo sbagliato una partita ma il gruppo squadra è sano. Domani avremo la riprova, o rinasciamo tutti insieme o rimaniamo in difficoltà". Infine un pensiero ai tifosi, che ancora una volta non saranno allo stadio: "Rispetto le decisioni delle persone, ma a noi mancano. Io spero che da dentro si possano sentire i tifosi, già questo sarebbe un grande segno di partecipazione. Se lo fanno son contento. Pullman a Ponte Milvio? La questura non consente di cambiare i tragitti, mi dispiace perché sarebbe stato importante", conclude. (ANSA).