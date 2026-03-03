Grifo: "5 anni fa venni cercato dalla Fiorentina, ma nulla di concreto"

vedi letture

Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo, ha rilasciato un'intervista alla pagina Instagram ChiamarsiBomber, parlando delle possibilità avute in passato riguardanti un passaggio in alcune squadre della Serie A, tra cui la Fiorentina. La squadra viola, infatti, era tra le squadre interessate al classe 1993: "Recentemente non mi ha cercato nessuno, ma nei 5 anni di Nazionale Lazio, Fiorentina e Sampdoria si erano interessate a me, ma non c'è mai stato nulla di concreto. Comunque il mio cuore ha scelto di restare a Frigburgo".