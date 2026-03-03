Ronaldo scappa dall'Arabia? Arriva la smentita: nessuna fuga per CR7

Le voci circolate sui media secondo cui Cristiano Ronaldo avrebbe lasciato l’Arabia Saudita insieme alla famiglia per rientrare a Madrid non trovano al momento alcuna conferma ufficiale. Le ipotesi, che parlavano addirittura di una “fuga” del campione portoghese dopo alcune tensioni nell’ultima gara con l’Al-Nassr e, soprattutto, alla luce della complessa situazione geopolitica in Medio Oriente, sono state smentite e definite prive di fondamento. Secondo quanto riferito dal noto giornalista Fabrizio Romano, CR7 si trova regolarmente in Arabia Saudita e sta svolgendo un programma di recupero presso il centro sportivo dell’Al-Nassr.

L’attaccante lusitano è infatti alle prese con lievi acciacchi fisici rimediati nell’ultima partita disputata e non ha mai lasciato il Paese, ribadendo così la propria permanenza nel club saudita. L’avventura di CR7 con l’Al-Nassr, di cui è diventato il volto simbolo fin dal suo approdo nel 2023, prosegue quindi senza intoppi. Il suo focus resta interamente sugli obiettivi stagionali nella Saudi Pro League, mentre continua la preparazione per farsi trovare al meglio in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali in calendario.