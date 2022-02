DONATI, La vittoria di ieri può rilanciare la Dea

L'ex calciatore e commentatore tv Massimo Donati a TMW Radio ha parlato delle italiane impegnate nelle coppe.

Atalanta, come ha visto la vittoria in rimonta in EL?

"La squadra di Gasperini da l'idea che c'è qualcosa che non va la prestazione è stata ottimale ma l'inizio sempre molto strano. Questa partita può ridare slancio alla squadra. Gasperini chiede tanto ma non credo che i giocatori siano stanchi, solo un po' di sfortuna episodi. Il lavoro di Gasperini non può essere messo in dubbio. L'Atalanta ha tutte le qualità per passare il turno".