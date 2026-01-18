Dodo esulta e promette: "Speriamo di portare altre gioie a Firenze"
FirenzeViola.it
Breve commento da parte di Dodo al termine di Bologna-Fiorentina. Dal prato del Dall'Ara, l'esterno brasiliano ha rilasciato queste dichiarazioni a Dazn: "E' stata una settimana di concentrazione, dobbiamo continuare così perché il campionato è lungo. Speriamo di portare altre gioie a Firenze".
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaBologna-Fiorentina 1-2, le pagelle: Fagioli ispira, Piccoli segna, Parisi instancabile. Ok Gud e Mandragora
Andrea GiannattasioUna vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentina
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com