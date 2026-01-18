Dodo esulta e promette: "Speriamo di portare altre gioie a Firenze"

vedi letture

Breve commento da parte di Dodo al termine di Bologna-Fiorentina. Dal prato del Dall'Ara, l'esterno brasiliano ha rilasciato queste dichiarazioni a Dazn: "E' stata una settimana di concentrazione, dobbiamo continuare così perché il campionato è lungo. Speriamo di portare altre gioie a Firenze".