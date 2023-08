DISTEFANO, Emozionato per il gol, peccato per il risultato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L’attaccante di proprietà della Fiorentina, Filippo Distefano, attualmente in prestito alla Ternana, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta di ieri contro la Sampdoria, che però la ha visto segnare il suo primo gol tra i professionisti: “L’emozione è grande, ma a metà. Ci tenevamo a pareggiarla per come si era messa. La mia esperienza tra i grandi è iniziata bene, ancora non sto realizzando forse, la felicità è al 50%”.

Sul match: “Abbiamo fatto un secondo tempo in crescita rispetto al primo. Il compito di noi giovani è dare freschezza. Sul pallone ci ho creduto ed è andata bene”.