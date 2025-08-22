Diouf atterrato a Milano. Firma con l'Inter il centrocampista che punì la Fiorentina
Andy Diouf è atterrato a Milano per firmare con l'Inter. Il centrocampista francese classe 2003 ha fatto capolino all’aeroporto Linate e adesso si sottoporrà alla consueta routine delle visite mediche, prima della firma del contratto con i nerazzurri che lo prelevano dal Lens per 20 milioni di euro più 5 di bonus. Un giocatore muscolare che ricordano anche i tifosi della Fiorentina, "purgata" da Diouf nella semifinale d'andata di Conference League di ormai tre stagioni fa: era la gara interna col Basilea, al primo anno dei viola nella terza coppa europea, quando il neo acquisto dell'Inter siglò il momentaneo 1-1 per gli svizzeri sotto la Curva Fiesole, su cui scivolò in esultanza.
A questo giro è tornato in Italia per vestire però la casacca dell'Inter.
