DIA, È un caso a Salerno: rifiuta il dialogo con Liverani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

TuttoSalernitana.com racconta delinea i contorni dell'incontro avuto oggi dal patron Danilo Iervolino con la squadra: arrivato al centro sportivo intorno alle 14, ha radunato squadra e staff tecnico all'interno della sala stampa per un lungo discorso ai calciatori, all'allenatore e a tutti coloro che lavorano per la Salernitana. Affiancato dall'amministratore delegato, il presidente Danilo Iervolino ha inteso metterci la faccia e alzare i toni soprattutto nei confronti di quei tesserati che hanno assunto atteggiamenti che non saranno più tollerati.

In attesa di capire se il patron rilascerà dichiarazioni, inizia a trapelare qualcosa rispetto ad un incontro programmato da ieri e che si è protratto più del previsto, al punto che la seduta d'allenamento è stata spostata di diversi minuti. Per quanto riguarda la vicenda Dia, cercato anche dalla Fiorentina nelle ultime sessioni di mercato, - dopo l'increscioso episodio in cui si rifiutò di entrare contro l'Udinese e le conseguenti accuse poi di Liverani - emergono alcuni retroscena: sembrerebbe che già giovedì scorso il calciatore abbia rifiutato il dialogo con l'allenatore lamentandosi per la mancata cessione avvenuta nei mesi precedenti. E' questo un altro motivo che spingerà i legali a chiedere risarcimento danni e pagamento di una salata multa: non sarà più convocato.