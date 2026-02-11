Buffon: "Ci danniamo per andare ai Mondiale. Gattuso è eccezionale"

vedi letture

Gianluigi Buffon, ex portiere della Juventus e attuale capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a La Stampa, parlando dei playoff che si avvicinano e dell'entusiasmo che le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno dando allo sport italiano: "Ci danniamo l’anima per andare al Mondiale. I Giochi ci spingeranno. Possiamo volare sulle ali dell’entusiasmo, l’Olimpiade ce lo sta mostrando".

Gattuso?

"Il mister è stato veramente eccezionale. Nessuno come lui, che ogni settimana sente tutti i giocatori, conosce i tasti e le modalità per far sì che non si disperda l’energia positiva. Noi siamo convinti che stia dando e darà ancora tanto".

Cosa preoccupa in vista di Italia-Irlanda del Nord del 26 marzo e dell’eventuale finale contro Galles o Bosnia?

"Che la squadra mantenga questa condizione psicofisica. Ma dei segnali li abbiamo già avuti: quello più forte arriva dagli interisti, visto come era finita la stagione”.