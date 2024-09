DEPAY, Koeman chiarisce: "Con lui è diverso da Bergwijn"

FirenzeViola.it

Sollecitato ancora una volta sulla questione Memphis Depay, accostato anche alla Fiorentina in estate, Roenald Koeman ha risposto questa volta in conferenza stampa, parlando del suo trasferimento al Corinthians, divenuto ufficiale nella notte italiana tra lunedì e martedì: "Disapprovo il passaggio di Bergwijn in Arabia Saudita, ma con lui può essere diverso. Il livello del campionato brasiliano non è lo stesso, è più alto di quello saudita e quindi... Sì, Depay può ancora far parte della Nazionale, ma dipenderà dalla sua forma fisica e dal suo livello".