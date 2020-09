DECRETO SEMPL., Oggi voto in senato. Entro il 14..

C'è attesa per la pubblicazione del decreto semplificazioni il cui iter prevede oggi il voto al Senato, quando Matteo Renzi spiegherà in aula l'emendamento sblocca-stadi. Dopodiché il decreto passerà alla camera, blindato (perché non emendabile) perché ci sarà la fiducia. A quel punto deve essere calendarizzato il voto. Ma entro il 14 la legge di conversione deve essere pubblicata in Gazzetta ufficiale perché il decreto scade in quella data. Superato il vaglio della commissione, non dovrebbero però esserci più sorprese né dubbi sul passaggio della norma perché il caso contrario significherebbe la caduta del governo stesso.