L'allenatore del Valencia elogia Beltran: "Ci sta aiutando a dominare gli avversari"
Carlos Corberan, allenatore del Valencia, reduce dalla vittoria per 1-0 nel derby giocato ieri in casa contro il Levante ha parlato nel post partita della gara commentando anche la prestazione dell'ex attaccante viola Lucasa Beltran, in prestito dalla Fiorentina al club spagnolo e partito titolare rimanendo in campo per 54 minuti: "Hugo Duro è un giocatore letale in area, come ha dimostrato oggi. Beltrán, a volte, ci aiuta molto a credere nel nostro gioco e ad aumentare il nostro dominio sulla squadra avversaria.
Entrambi portano qualcosa di molto interessante e molto necessario. A volte scegliamo di giocare, o finora abbiamo giocato più con uno che con entrambi insieme, ma sono anche complementari”.
