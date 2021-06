DE SANTIS, Nico Gonzalez profilo di primissimo livello

L'agente ed intermediario di mercato, esperto di calcio sudamericano, Lorenzo De Santis, è intervenuto per analizzare i tanti nomi in ottica viola. Queste le sue dichiarazioni: "Nico Gonzalez a me piace tantissimo, l'avevo visto tre anni fa e già a quei tempi faceva intravedere grandissime qualità. Nasce come esterno offensivo, ama partire da destra e venire dentro il campo, ma ha giocato anche da falso nueve. Due anni fa ho avuto la possibilità di portarlo in Italia, ma era già nel giro della Nazionale e lo Stoccarda, malgrado la retrocessione, aveva una situazione florida. Gioca in pianta stabile nell'U23 argentina ed è già nel giro della prima squadra. Ha avuto qualche contrattempo fisico quest'anno, ma precedentemente è stato quasi sempre bene quindi è integro. Per me è adatto all'Italia ed al calcio europeo... La giovane età unita al passaporto comunitario lo fanno un profilo di primissimo livello"

"De La Vega? Sono giocatori che hanno fatto già molto bene. Ha 20 anni ed ha collezionato già un numero di presenze interessanti, difficile trovare un italiano con quell'esperienza... Il Lanus è la società che sta meglio economicamente in Argentina, è una bottega cara e non è facile scendere a patti con loro. E' un esterno offensivo destro di piede, ha passaporto comunitario, ma per me è adatto al gioco di Gattuso. L'unico difetto è che segna ancora troppo poco per la qualità che ha. Almada? Rispetto agli altri ha la complicanza del passaporto extracomunitario, ha una storia non semplice e ciò ha condizionato talvolta il suo rendimento. Quest'anno non è stato molto concreto al Velez, ma rimane centrale nel progetto... A me ricorda Insigne per le movenze che ha. Difesa? Maksimovic nome caldo, arriverebbe a parametro zero. E' stato condizionato dagli infortuni e da compagni di reparto al top. Esterni? Politano sarebbe ideale, già il fatto che sia più che una suggestione è la conferma che si fa sul serio sul mercato".