DE LAURENTIIS, JoJo super, ma resterà viola

A qualche ora dal fischio d'inizio di Fiorentina-Napoli, ai microfoni di Radio Blu, interviene il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Nessuna voglia di parlare della diatriba sull'orario del fischio d'inizio ma dichiarazioni interessanti in vista della gara di questa sera da parte del numero uno del club partenopeo. "Fa piacere di avere il supporto di tutti per la sfida di Champions. La gara di stasera però è estremamente importante. Si tratta di due club che hanno un passato importante, Mazzarri e Rossi sono due allenatori straordinari, e ho visto giocare la Fiorentina, vedendola in grande ripresa. Sarà una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni".

"Jovetic e Cavani? Cavani è un nostro pupillo. Lo avevo sempre seguito quando giocava a Palermo, poi finalmente è arrivato da noi. Qualcuno mi aveva detto che non era adatto a noi, ma io sono un testardo. E dopo l'ok di Mazzarri ho cominciato a negoziare con Zamparini. Jovetic....beh, se io non fossi rispettoso dei rapporti con gli amici Della Valle sarei lì a rompere le scatole per portarglielo via. E' uno splendido giocatore, un grande talento. Ci sono grandi attaccanti sia nella Fiorentina che nel Napoli, e non avrebbe senso cercare di sottrarseli. Hanno di sicuro una grande carriera davanti, stasera ce li godremo. Stasera sarò allo stadio, amo molto Firenze, non a caso ho fatto molti film in quella città dove vengo sempre volentieri. In più quella di oggi è una partitona, e io voglio esserci".