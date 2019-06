DE LAURENTIIS, I viola diranno la loro anno prossimo

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato delle sue aspettative per questa estate e per il prossimo campionato. Ecco cosa ha detto: "Sarà un'estate all'insegna del calcio spettacolare. Ci saranno delle gare bellissime, saggeremo in maniera concreta il vero Ancelotti dopo un anno di Napoli. E poi sarà un grande campionato, con tante squadre che faranno divertire e diranno la loro, come ad esempio la Juve di Sarri o l'Inter di Conte. E poi anche il Bologna dirà la sua, come Torino, Fiorentina, Lazio, Roma. Ci saranno scazzottamenti a destra e a sinistra, i tifosi non potranno che esserne felici".