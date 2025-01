DAZN, Il 18 gennaio il big match Juve-Milan in chiaro

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Nuovo appuntamento su Dazn visibile per tutti: l'appuntamento con la prima partita di Serie A gratuita del 2025 è per domenica 18 gennaio con Juventus-Milan (ore 18). A raccontare la sfida sarà Pierluigi Pardo, accompagnato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre in campo Massimo Ambrosini insieme alla squadra di Dazn guiderà i tifosi nelle analisi prepartita e postpartita direttamente da bordocampo.

Il match trasmesso in chiaro è parte del pacchetto "Try and Buy" dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo che punta a coinvolgere un numero sempre più ampio di appassionati di calcio, offrendo la trasmissione gratuita di un numero limitato di partite di Serie A ogni stagione (fino a 5 su un totale di 380). (ANSA).