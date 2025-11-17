Candidature Gran Galà del Calcio AIC: presenti tre giocatori viola
Nella mattinata di oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle candidature per l’edizione 2025 del Gran Galà del Calcio AIC, evento che verrà svolto il 1° dicembre allo Spazio Antologico – East End Studios di Milano. Tra i nominati, presenti anche tre calciatori viola: David De Gea, tra i portieri; Dodo, tra i difensori; Moise Kean, tra gli attaccanti.
Di seguito la lista completa di tutti i nominati:
CANDIDATI MIGLIOR PORTIERE: De Gea David (Fiorentina), Sommer Yann (Inter), Svilar Mile (Roma).
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE DESTRO: Di Lorenzo Giovanni (Napoli), Dodo (Fiorentina), Dumfries Denzel (Inter).
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE SINISTRO: Angeliño (Roma), Dimarco Federico (Inter), Tavares Nuno (Lazio).
CANDIDATI MIGLIOR DIFENSORE CENTRALE: Acerbi Francesco (Inter), Bastoni Alessandro (Inter), Buongiorno Alessandro (Napoli), N'Dicka Evan (Roma), Rrahmani Amir (Napoll).
CANDIDATI MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Barella Nicolò (Inter), Calhanoglu Hakan (Inter), Lobotka Stanislav (Napoli), McTominay Scott (Napoli), Paz Nicolás (Como), Reljnders Tijani (Milan).
CANDIDATI MIGLIOR ATTACCANTE: Lautaro Martínez (Inter), Lookman Ademola (Atalanta), Lukaku Romelu (Napoli), Kean Moise (Florentina), Retegui Mateo (Atalanta), Thuram Marcus (Inter).
CANDIDATI MIGLIOR ALLENATORE: Conte Antonio (Napoll), Fabregas Cesc (Como), Ranieri Claudio (Roma).
CANDIDATI MIGLIORE SQUADRA: Bologna FC 1909, FC Internazionale Milano, SSC Napoli.
CANDIDATI MIGLIORE ARBITRO: Aureliano Gianluca, Chiffi Daniele, Doveri Daniele.
CANDIDATI MIGLIOR GIOVANE SERIE B: Angori Samuele (Pisa), Bertola Nicolò (Spezia), Floriani Mussolini Romano (Juve Stabia).
