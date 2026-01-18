Damascelli: "Quell'ombra scura che staziona sopra l'Arno a Firenze"

Damascelli: "Quell'ombra scura che staziona sopra l'Arno a Firenze"
Redazione FV

Sulle pagine de "Il Giornale" scrive di Rocco Commisso anche Tony Damascelli. Il giornalista parla di "Quell'ombra scura che stazione sopra l'Arno" riferendosi alle numerose tragedie, vissute o sfiorate, negli ultimi anni dalla Fiorentina. "Come un filo spezzato, le vicende tragiche di Firenze e della sua squadra di pallone segnano da decenni la vita della città, degli appassionati e della società. Una scia dolorosa che sembra accompagnare la storia viola, con episodi improvvisi e spesso inspiegabili".

Da Davide Astori a Rocco Commisso, passando per Joe Barone per restare solo agli ultimi anni. "La città reagisce stringendosi attorno ai propri simboli - conclude - trasformando il dolore in memoria collettiva. Firenze non dimentica e continua a interrogarsi, cercando risposte che forse non arriveranno mai, ma custodendo il ricordo di chi ha indossato la maglia viola".