DALLA SPAGNA, S.Roberto: no ad Arabia e Mls. I Viola...

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Sergi Roberto sembra destinato a continuare ad essere in Europa. Secondo quanto scritto da Mundo Deportivo, il centrocampista 32enne ex Barcellona si sente ancora pronto per sparare qualche cartuccia nel calcio che conta e avrebbe già declinato alcune proposte arrivate dall'Arabia e dalla MLS. Il quotidiano spagnolo, tra le possibili pretendenti, mette anche la Fiorentina, oltre che Siviglia, Girona, Ajax, West Ham e Como.