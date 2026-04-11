Dalla Spagna: Real Madrid e Barcellona unite contro gli arbitri per presunti torti

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(ANSA) - ROMA, 11 APR - Le grandi di Spagna hanno un problema con gli arbitraggi. Se il Barcellona ha fatto ricorso all'Uefa per "un palese errore" durante l'andata dei quarti di Champions, persa in casa contro l'Atletico Madrid - in un rinvio dal fondo, Pubill ha toccato con la mano in area il pallone passatogli dal portiere Musso, gesto ritenuto lecito dall'arbitro Kovacs -, il Real Madrid è furioso per un rigore non concesso per un intervento su Kylian Mbappé nella partita pareggiata ieri sera in Liga col Girona, risultato che di fatto spalanca la strada al Barca verso il titolo. Nel finale del match, il difensore del Girona Vitor Reis con una sbracciata ha colpito al volto Mbappé, causandogli anche una lieve ferita. "È rigore qui e anche sulla luna", ha protestato l'allenatore del Real, Arbeloa. "È solo un altro caso.

Quando interviene il Var? Quando gli fa comodo e quando non gli fa comodo, non interviene. Conoscete già la mia opinione e i fatti lo dimostrano. Abbiamo avuto molti problemi con gli arbitri", ha aggiunto il tecnico, con il club è ormai in scontro aperto con la classe arbitrale e la federazione. Come sottolineano i media spagnoli, il Real ha fatto capire di non avere intenzione di normalizzare la relazione, finché l'intero sistema arbitrale non verrà riformato. (ANSA).