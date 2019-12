DAL BRASILE, Gilberto-Flu: ok dai viola. I dettagli

Il futuro di Gilberto sembra destinato ad essere ancora in Brasile. È quanto scrive il noto media brasiliano globoesporte.br: il terzino poco tempo fa aveva espresso la sua volontà di tornare al Fluminense al più presto (leggi qui) e quella volontà ha raccolto il semaforo verde di Fiorentina e del club brasiliano. Il Tricolor pagherà alla società viola una piccola somma, inferiore ai 3,5 milioni concordati in sede dello scorso prestito con diritto di riscatto. Ma la Fiorentina manterrà il 50% del cartellino, così da avere ancora diritto di parola in caso di futura rivendita. La durata del contratto che Gilberto firmerà con il Fluminense invece è ancora da concordare (due o tre anni), ma l'operazione è vicina alla sua chiusura.