GILBERTO, Saluta il Flu: "Non dipende da me"

Gilberto, esterno di proprietà della Fiorentina e in prestito al Fluminense sta per tornare a Firenze. Come riporta uol.com, il calciatore è stato l'ultimo a lasciare lo stadio nell'ultima partita giocata con il club brasiliano contro il Fortaleza e ha affermato: "Non dipende solo da me, ma dai club. È stato un momento difficile e ho lasciato tutto in mano ai miei procuratori. Indipendentemente dal fatto di rimanere o no, devo ringraziare i tifosi mi hanno supportato molto nel 2018. Sono di Rio, cresciuto qui, la mia famiglia vive qui. Ho molto affetto per il club, è un posto che mi piace molto".

A partire dal 31 dicembre 2019 sarà di nuovo un giocatore della Fiorentina, che dovrà trovargli una sistemazione, conclude la testata. Anche se non sono pochi i club brasiliani che hanno già messo gli occhi su di lui.