DAGLI UK, Scout del Tottenham a Parma per Sottil

Il Daily Express riporta come allo stadio 'Tardini' di Parma in tribuna ci fosse un osservatore del Tottenham, sbarcato in Italia per vedere Riccardo Sottil in azione. Gli inglesi infatti - riporta il media britannico - sembrano interessati al gioiello cresciuto nel vivaio della Fiorentina e nel prossimo mercato sono pronti a fare faville. L'osservatore, comunque, ieri non ha potuto vedere Sottil all'opera vista la scelta di Montella di tenere il proprio giocatore in panchina.