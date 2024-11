DA TORINO, Kouame sulla lista di Vagnati per gennaio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Christian Kouame in orbita Torino. Lo scrive l'edizione odierna de La Stampa, secondo cui l'ivoriano è una delle opzioni per il mercato di gennaio dei granata. Dopo l'infortunio rimediato da Duvan Zapata è necessario un rinforzo in attacco: il nome più gettonato è quello di Joaquin Correa in uscita dall'Inter. Tra le alternative, oltre a Musa Barrow e Giovanni Simeone, c'è appunto Kouame.