Da Roma: l'Olimpico sarà la solita bolgia. Caccia agli ultimi biglietti

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Stasera alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico Roma-Fiorentina, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, sono attesi circa 60.000 spettatori e i cancelli dell'impianto apriranno alle 18:45. "Lunedì 4 maggio alle 20:45 all'Olimpico è in calendario Roma-Fiorentina, giornata numero 35 di Serie A.

Si tratta della penultima gara in casa della nostra stagione, un altro appuntamento cruciale per la corsa ad un posto nelle competizioni europee. Servirà la spinta di tutto lo Stadio: sugli spalti sono previsti oltre 60 mila spettatori disponibili" scrive il sito ufficiale dei capitolini. Ci sarà come sempre quindi il solito clima rovente, ben diverso da quello del Franchi, con la tifoseria giallorossa che dovrebbe ancora una volta esprimersi anche sulle recenti frizioni interne alla società e sull'allontanamento di un simbolo del club e della città come Claudio Ranieri.