DA ROMA, Caicedo vuole restare: servono 9 milioni

INDISCREZIONI DI FV REYNOLDS, PIACE AI VIOLA MA È VICINO ALLA JUVENTUS Bryan Reynolds è un terzino di 19 anni che negli ultimi tempi è salito alla ribalta negli States per le sue ottime prestazioni con i Dallas FC. Il giocatore è da tempo finito nel mirino della Roma, che si sarebbe mossa direttamente tramite Ryan Friedkin,... Bryan Reynolds è un terzino di 19 anni che negli ultimi tempi è salito alla ribalta negli States per le sue ottime prestazioni con i Dallas FC. Il giocatore è da tempo finito nel mirino della Roma, che si sarebbe mossa direttamente tramite Ryan Friedkin,... NOTIZIE DI FV CHIARA BAGLIONI, PIANTATO L'ALBERO IN SUA MEMORIA In occasione di queste festività natalizie così particolari, è arrivato un regalo davvero significativo per tutti coloro che hanno conosciuto Chiara Baglioni, la giovane giornalista con la passione per la Fiorentina scomparsa il 2 aprile 2018 dopo aver... In occasione di queste festività natalizie così particolari, è arrivato un regalo davvero significativo per tutti coloro che hanno conosciuto Chiara Baglioni, la giovane giornalista con la passione per la Fiorentina scomparsa il 2 aprile 2018 dopo aver... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 27 dicembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi