DA MANCHESTER, C'è un segnale su Amrabat: il punto

Il Manchester Evening News aggiorna sulla questione Sofyan Amrabat sottolineando come il Manchester United non abbia ancora chiuso la porta al centrocampista che da oggi è tornato ad essere a tutti gli effetti un giocatore della Fiorentina. Il club inglese, riporta la testata, ha aggiornato la lista dei giocatori togliendo gli svincolati Varane, Williams ed Anthony Martial, lasciando però Amrabat. Un segnale che qualcuno ha interpretato come ulteriore apertura alla permanenza ai red devils del marocchino, anche se ad una cifra diversa rispetto ai 20 milioni di riscatto pattuti la scorsa estate.

L'imminente arrivo di Dan Ashworth dal Newcastle come direttore sportivo dovrebbe portare ad un prolungamento del contratto per Ten Hag, che vuole mantenere il maggior controllo possibile sul reclutamento e dunque potrebbe voler puntare ancora sul calciatore avuto anche in Olanda. Il direttore tecnico Matt Heargreaves, intanto, è volato a Firenze in questi giorni proprio per parlare del presente e del futuro di Sofyan Amrabat.