D. COSTA, Non so quando torneremo. Chiellini...

Douglas Costa ha parlato a Esporte Intrativo direttamente dal Brasile, spiegando anche le comunicazioni ricevute dalla Juventus: "Non so quando ci diranno di tornare in Italia. In questo periodo non siamo al lavoro ma ci alleniamo tutti i giorni".

Taglio degli stipendi?

"Bisogna sottolineare che è una questione complicata, che potrebbe scatenare le lamentele dei calciatori. Abbiamo discusso tutti insieme, sapevamo che in qualsiasi momento la situazione sarebbe potuta peggiorare e che avrebbe influito anche sui nostri guadagni. Lo sappiamo, è un aspetto che riguarda tutte le squadre ed il nostro club non è da criticare. Stiamo aspettando che la situazione in Italia migliori, saremmo dovuti tornare il 3 aprile ma non accadrà".

Chiellini?

"Ho parlato con il capitano e mi ha espresso il suo punto di vista, cioè che saremmo tornati, se tutto andrà bene, il 15 o il 20 aprile".

La Serie A?

"È tutto molto confuso, ma al momento sono a casa con la famiglia. Non so se continuerà la stagione, è possibile che venga assegnato lo scudetto alla prima in classifica, oppure che sarà possibile terminare il campionato".