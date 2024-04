D'AMICO, Italiano? Non è detto faccia così bene altrove

FirenzeViola.it

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Il procuratore Andrea D’Amico ha parlato del tecnico viola Vincenzo Italiano a Top Calcio 24: “Italiano lo conosco benissimo perché sono stato suo agente per quasi tutta la sua carriera. Ne ho grandissima stima. Purtroppo alla Fiorentina è successo un evento terribile, la morte di Barone, dunque bisogna vedere adesso quali sono gli sviluppi del club viola. È chiaro che Italiano ha dimostrato di aver fatto bene in un club più piccolo come lo Spezia e in uno più grande come la Fiorentina.

Però è anche vero che quella viola era una sorta di famiglia dove tutto veniva protetto e gestito, mentre in altri club ancora più grandi non è così. Ci aspettiamo che un allenatore possa fare le stesse cose che faceva precedentemente, invece ci sono delle variabili che magari mutano con un’esperienza successiva. Insomma: ogni anno ci sono tanti fattori che non consentono di dare un pronostico ben definito”.