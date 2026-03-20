I convocati dell'Italia Under 21: Baldini chiama Comuzzo e Ndour

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A fine marzo riparte la caccia dell'Italia Under 21 alla fase finale di Albania e Serbia 2027, la 26a edizione dell’Europeo Under 21. L’Italia, inserita nel Gruppo E, è seconda in classifica con 15 punti, 3 in meno dalla capolista Polonia, l’unica ancora a punteggio pieno. La finestra di marzo mette i ragazzi di Baldini di fronte a due nuove sfide: giovedì 26 - alle ore 18.15, diretta su Rai 2 - allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli l’Italia affronterà la Macedonia del Nord, mentre cinque giorni più tardi sarà l’Arena di Boras (ore 18.30, sempre su Rai 2) ad accogliere gli Azzurrini per la partita contro la Svezia.

Sarà la sesta volta che l’Under 21 giocherà a Empoli, dove è imbattuta con tre successi - l’ultimo dei quali nel settembre del 2021 (3-0 al Lussemburgo con i gol di Cancellieri e Pirola e l’autorete di Olesem) - e due pareggi: nel lontano 1986 finì 1-1 contro la Svizzera (gol di Onorati), mentre a novembre 2024 gli Azzurrini impattarono 2-2 con la Francia (reti di Casadei e Ambrosino). Per la Fiorentina, convocati Ndour e Comuzzo.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M'gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Brando Moruzzi (Empoli);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Juve Stabia), Cher Ndour (Fiorentina), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Frosinone), Luca Koleosho (Paris FC), Antonio Raimondo (Frosinone).