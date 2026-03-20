Il ranking è un disastro ma per l’Italia 9 squadre in Europa è ancora possibile
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La precoce eliminazione di tutte le nostre squadre dalla Champions ha fatto crollare l'Italia al quinto posto del ranking stagionale superata anche dal Portogallo, ma per il nostro Paese portare 5 squadre nella prossima Champions League (e nove squadre in Europa come la Premier quest'anno) è ancora possibile: se infatti il Bologna vincerà l'Europa League e la Fiorentina la Conference League, l'anno prossimo avremo 5 squadre in Champions, 3 in Europa League e 1 in Conference. Indifferente chi vincerà la Coppa Italia, con la squadra vincente che sarà eventualmente tra le tre formazioni che andranno in Europa League.
Lo riporta Sportmediaset.
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