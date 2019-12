CUTRONE, Sì ai viola: vicina l'intesa tra i club

Secondo quanto riferito dal sito del Corriere dello Sport, Patrick Cutrone avrebbe già dato l'assenso per un ritorno in Italia rispondendo positivamente alla corte della Fiorentina. L'attaccante, che ha realizzato 3 gol in 24 presenze con la maglia del Wolverhampton, è disposto a tornare in Serie A e soprattutto ad accasarsi in casa Commisso. Anche tra i club ci sarebbe già un'intesa di massima sulla formula, ovvero prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre manca quella sulle cifre. Gli inglesi vorrebbero ottenere in tutto almeno 20 milioni, mentre la Fiorentina non sarebbe disposta ad andare oltre i 16.