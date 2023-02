CUCCIARI, Italiano? Ha giocatori troppo simili ma...

Mister Alessandro Cucciari, a TMW Radio, si è così espresso sulla Fiorentina: "Ho fatto i complimenti ad Italiano per il campionato scorso, quando perse Vlahovic. E ha perso anche Torreira, due giocatori chiave per il suo gioco. Non sono stati sostituiti, questa è la verità. Io mi aspettavo fossero sostituiti questi calciatori e che potesse fare lo stesso tipo di campionato, invece anche con un po' di intensità in meno ha deluso. Lì in mezzo sono tutti troppo simili e in questo caso poi vai in confusione. Ma quelli ha e qualcosa dovrà inventarsi".