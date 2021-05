CRUCIANI, Acf-Lazio una battaglia. Commisso ora...

Giuseppe Cruciani, giornalista grande tifoso laziale ha parlato della sfida di sabato prossimo: "La stagione della Lazio per ora è da 6+ o 7 perché è uscito presto da Coppa Italia ma ha fatto bene in Champions per poi uscire male però è ancora in corsa per la Champions. Io confermerei senz'altro Inzaghi e mi ha stupito forse Reina. Sabato mi aspetto una battaglia e se la Fiorentina avesse vinto a Bologna sarebbe stato meglio, non è in disarmo e ha bisogno di punti per la salvezza perché non è tranquilla. Ma questa sfida ha sempre avuto il sapore della battaglia, la Lazio se non vince si acconta dell'Europa League. Commisso? Partire da zero nel calcio italiano che ha carenze di fondo non è semplice ma credo che anche lui si aspettasse di più. Non ha trovato il progetto con un allenatore che ha cambiato e penso che voglia cambiare marcia. Vlahovic deve ancora dimostrare tutto perché è esploso quest'anno perciò da laziale spero che possa segnare di più Immobile.