Cristiana Girelli: "Rimane l'amarezza per semifinale degli Europei persa"

(ANSA) - TORINO, 13 AGO - All'Allianz Stadium è in programma la sfida in famiglia tra la Juventus e la Juve Next Gen, a pochi minuti dal calcio d'inizio si sono prese la scena le calciatrici delle Women che sono state impegnate agli Europei con la Nazionale. "Vivere emozioni così meravigliose è stato bellissimo e indimenticabile - racconta Cristiana Girelli, ricordando il percorso dell'Italia terminato in semifinale contro l'Inghilterra ai tempi supplementari - ed eravamo a un minuto da una finale: resta ancora tanto amaro in bocca ma ciò che abbiamo vissuto rimarrà nella mente, sono state notti bellissime in stadi pieni e ci auguriamo di viverlo anche in Italia".

La nuova capitana delle bianconere, Martina Rosucci, ha mandato un messaggio in vista della nuova stagione ormai alle porte: "La Juve è una cosa seria, oggi è una bella giornata di festa e speriamo di giocare presto anche noi qui allo Stadium - dice dal centro del campo - e siamo prontissime per continuare a scrivere pagine importanti per questo club, faremo del nostro meglio". (ANSA).